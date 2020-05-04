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    Kütahya'da 164 kişi karantinadan çıktı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek yurtta karantina altına alınan 164 kişi, evlerine uğurlandı.
    • DHA
    • 04.05.2020 - 15:26
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    Kütahya'da 164 kişi karantinadan çıktı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen tahliyeler devam ediyor.

    Salgın tedbirleri kapsamında İngiltere’den getirildikten sonra Kütahya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Emine Gülbahar öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 164 vatandaşın, karantina süreleri doldu.

    164 KİŞİ EVLERİNE UĞURLANDI

    Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, AFAD'ın organizasyonuyla yurt önüne getirilen otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi.

    Vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirip, ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını belirtti.

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