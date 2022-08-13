Kütahya'da bir kişi evinin önüne araç park eden sürücüyü tüfekle vurdu

Kütahya'da bir kişi evinin önüne araç park eden sürücüyü tüfekle vurdu

Kütahya'da evinin önüne araç park edilmesine öfkelenen Ahmet Ali K., tartıştığı hafif ticari aracın sürücüsü İlyas Ö.'ye tüfekle ateş açtı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Kütahya'da Bahçelievler Mahallesi Çıkrık Sokak üzerinde meydana gelen olayda Ahmet Ali K., evinin önüne hafif ticari aracını park etmek isteyen İlyas Ö. ile tartıştı.

Tüfekle ateş etti

İkili arasında çıkan tartışma büyürken, Ahmet Ali K., evden aldığı tüfekle İlyas Ö.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği İlyas Ö. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

İlyas Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlyas Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ahmet Ali K. ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

























