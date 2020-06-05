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    Kütahya'da cuma namazı meydanda kılındı

    Tavşanlı ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan namazda sosyal mesafeye dikkat edildi.
    • AA
    • 05.06.2020 - 15:16
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    Kütahya'da cuma namazı meydanda kılındı

    Koronavirüs salgını sonrası dönemde normalleşme süreciyle birlikte toplu halde namazlar da kılınmaya başladı.

    Görüntüler, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaydedildi.

    Vatandaşlar, cuma namazını koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kıldı.

    SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI

    Sosyal mesafenin sağlanabilmesi için alanda çizgilerin çizildiği görüldü. Namaz kılanlar arasında 1.5 metrelik boşluklar bırakıldı.

    Cuma namazının ardından cemaat sosyal mesafe kuralları çerçevesinde dağıldı.

    Kütahya'da cuma namazı meydanda kılındı VİDEO

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