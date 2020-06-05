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- Kütahya'da cuma namazı meydanda kılındı
Kütahya'da cuma namazı meydanda kılındı
Tavşanlı ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan namazda sosyal mesafeye dikkat edildi.
- AA
- 05.06.2020 - 15:16
Koronavirüs salgını sonrası dönemde normalleşme süreciyle birlikte toplu halde namazlar da kılınmaya başladı.
Görüntüler, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaydedildi.
Vatandaşlar, cuma namazını koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kıldı.
SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI
Sosyal mesafenin sağlanabilmesi için alanda çizgilerin çizildiği görüldü. Namaz kılanlar arasında 1.5 metrelik boşluklar bırakıldı.
Cuma namazının ardından cemaat sosyal mesafe kuralları çerçevesinde dağıldı.
Kütahya'da cuma namazı meydanda kılındı VİDEO