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DHA

Korkunç olayın adresi Kütahya.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin darbedilmesine ilişkin videonun paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

DARBEDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Polis, Alipaşa Mahallesi Asım Gündüz Caddesi üzerindeki bir banka oturttuğu kişiyi darbedip o anları sosyal medya üzerinden paylaşan şüphelinin, E.İ. (17) olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen E.İ., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor.