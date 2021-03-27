Kütahya'da husumetlisini kıraathane ortasında tüfekle yaralayıp kaçtı

Kütahya'da M.K., alacak- verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan E.K. tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu.

Öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin Caddesi’nde bulunan bir kıraathanede meydana gelen olayda E.K., alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan M.K.’yi kıraathane ortasında pompalı tüfekle bacağından vurup, kaçtı.

POMPALIYLA VURULAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kıraathane yakınındaki bir elektrik trafosu ile duvar arasında kama diye tabir edilen bıçak bulan polis ekipleri, kaçan şüpheli E.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.



































