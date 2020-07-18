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- Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı
Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı
- DHA
- 18.07.2020 - 16:05
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yeni Mahalle'de bulunan İlçe Jandarma Komanlığı önüne, öğle saatlerinde kimliği belirsiz 1 kişi otomobille geldi.
Araçtan inen şüpheli, jandarma komutanlığı binasına pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Ardından da kaçtı.
Kimsenin yaralanmadığı saldırının ardından cadde trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, araştırma başlatırkeni, ilçe giriş-çıkışlarında uygulama noktaları kuruldu.
Saldırıyla ilgili araştırmalar çok yönlü sürerken, polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi arıyor.
Kütahya'da jandarmaya silahlı saldırı VİDEO
CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Öte yandan saldırganın pompalı tüfekle ateş ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde pompalı tüfekle gelen şüpheli, jandarma binasına doğru 2 el ateş edip, kaçıyor.