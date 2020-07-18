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    Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı

    Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelen kimliği belirsiz bir kişi pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 18.07.2020 - 16:05
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    Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yeni Mahalle'de bulunan İlçe Jandarma Komanlığı önüne, öğle saatlerinde kimliği belirsiz 1 kişi otomobille geldi.

    Araçtan inen şüpheli, jandarma komutanlığı binasına pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Ardından da kaçtı.

    Kimsenin yaralanmadığı saldırının ardından cadde trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, araştırma başlatırkeni, ilçe giriş-çıkışlarında uygulama noktaları kuruldu.

    Saldırıyla ilgili araştırmalar çok yönlü sürerken, polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi arıyor.

    Kütahya'da jandarmaya silahlı saldırı VİDEO

    CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

    Öte yandan saldırganın pompalı tüfekle ateş ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde pompalı tüfekle gelen şüpheli, jandarma binasına doğru 2 el ateş edip, kaçıyor.

    Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı #1

    Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı #2

    Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı #3

    Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı #4

    Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı #5

    Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı #6

    Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı #7

    Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı #8

    Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı #9

    Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı #10

    Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı #11

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