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Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı

Kütahya’da, jandarma karakoluna silahlı saldırı

Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelen kimliği belirsiz bir kişi pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.