Kütahya'da kız istemeye gittiler, koronaya yakalandılar

Kız isteme merasiminin ardından 9 kişide virüs tespit edilmesi üzerine 6 bina 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide koronavirüs tespit edildi.

6 BİNA KARANTİNADA

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ise tespitin ardından 6 binanın karantinaya alındığını belirtti.

Yüksel Kara, virüsün kız isteme merasimi nedeniyle toplanan kişiler arasında yayıldığını belirterek, "Manisa'dan bir aile, kız istemek için Tepecik beldesindeki bir ailenin evine gelmiş. Kız isteme merasimi nedeniyle de akrabalar toplanmış ve misafirlerle birlikte toplu yemek yenmiş. Bir süre sonra aileden bazı kişilerde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri hemen çalışma yaptı. Bunun neticesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak vaka sayılarında meydana gelen artışın önünü kesmek, süreğen hale gelmesini engellemek için birbiriyle akraba olan bu kişilerin yaşadığı binaları tespit ederek karantinaya aldık." dedi.

Kara, 14 günlük karantina sürecinde bu ailelerin ihtiyaçlarının Vefa Destek Grupları tarafından karşılanacağını söyledi.

Öte yandan, karantinaya alınan binaların önünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önlem aldı.