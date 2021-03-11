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    Kütahya'da raylardan geçmek isteyen gence yük treni çarptı

    Kütahya'da rayların üzerinden geçmek isteyen 28 yaşındaki E.İ., yük treninin çarpması sonucu yaralandı.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 01:30
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 01:57
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    Kütahya'da raylardan geçmek isteyen gence yük treni çarptı

    Fabrikada gece mesaisini tamamlayan E.İ., evine dönmek için yaya olarak yola çıktı. Gaybiefendi Mahallesi'nden geçen tren hattında rayların üzerinden dikkatsizce karşıya geçmek isteyen E.İ.’ye bu sırada geçen yük treni çarptı.

    KAZANIN ŞOKUYLA ELİNDEKİ POŞETİ BIRAKAMADI

    E.İ. yaralanırken, kazanın ardından duran makinistin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlisi ilk müdahaleyi yaparken yaralı E.İ.'nin kazanın şokuyla içinde yumurta ve soda şişe bulunan poşeti elinden bırakmadığı görüldü.Kütahya da raylardan geçmek isteyen gence yük treni çarptı #1

    YARALANAN GENÇ: ÇOK KORKTUM YAŞAMAK İSTEDİM

    Şans esiri ölümden dönen İ.E., "Yaşamak istedim, çok korktum" dedi. Sağlık ve polis ekiplerince ambulans alınan E.İ., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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