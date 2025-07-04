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Kütahya'da ruhsatsız iş yerinde patlama: 1 yaralı

Kütahya'da bir kafenin mutfağında gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada iş yeri çalışanı 19 yaşındaki N.K. yaralandı. Kafe yakınındaki bir iş yerinde hasar oluştu. Ruhsatsız olduğu belirtilen iş yeri mühürlendi.

DHA DHA
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Kütahya'da ruhsatsız iş yerinde patlama: 1 yaralı

Kütahya'da faciadan dönüldü..

Yıldırım Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki bir kafenin mutfağında, gaz kaçağı nedeniyle patlama oldu.

Patlama sırasında iş yerinde bulunan çalışanlardan N.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞANIN VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Polis ekipleri çevre güvenlik önlemi alırken, vücudunda yanık ve kesi oluşan N.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. N.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

RUHSATI OLMAYAN İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Ruhsatı olmadığı öğrenilen iş yeri, ekiplerin incelemesinin ardından mühürlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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