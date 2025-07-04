Kütahya'da ruhsatsız iş yerinde patlama: 1 yaralı Kütahya'da bir kafenin mutfağında gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada iş yeri çalışanı 19 yaşındaki N.K. yaralandı. Kafe yakınındaki bir iş yerinde hasar oluştu. Ruhsatsız olduğu belirtilen iş yeri mühürlendi.