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    Kütahya'da sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu

    Kütahya'da sağanak sonrası dükkanları su bastı. Esnaf dükkanlarına su girmesin diye yoğun çaba sarfetti.
    • 06.08.2022 - 23:35
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    Kütahya'da sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu

    Kütahya'da yağmur sonrası Kütahya-Eskişehir karayolu üzerindeki Çiniciler Çarşısı sular altında kaldı.

    Esnaflar, yağmur sularının ürünlerine zarar vermemesi için yoğun çaba sarf etti.

    Esnaf su baskınından etkilendi

    İHA'nın haberine göre esnaflar, yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye ederken, yetkililere tepki gösterdi. Bu arada bazı esnaflar, iş yerlerindeki kağıt ambalajların yağmur sularından zarar gördüğünü iddia etti.

    Kütahya'da sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu - Video

    Kütahya da sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu #1

    Kütahya da sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu #2


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