Kütahya'da şiddet gören kadını polis çilingirle kurtardı

Bir kadının eşinden şiddet gördüğü ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kapı açılmayınca çilingirle içeri girip kadını kurtardı.

Kütahya'da kadına şiddet ihbarı alan polis, baskına gittiği evde kilitli kapıyla karştı.

Meydan Mahallesi Behdioğlu Sokak'ta yaşayan 35 yaşındaki Kübra K., sağlık ekiplerini arayarak kocasının kendisini öldürmeye çalıştığını ve şiddet gördüğünü bildirdi.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen il emniyet müdürlüğü ekipleri, apartman dairesine gitti.

SES KESİLDİ, KAPI AÇILMADI

İçeriden imdat ve çığlık seslerini duyan ekipler, kapının ziline basarak açılmasını bekledi. Bir süre sonra seslerin kesilmesi ve kapının açılmaması üzerine durum cumhuriyet savcısına bildirildi.

SAVCILIKTAN İZİN ÇIKTI

Alınan izinle çilingir yardımıyla kapısı açılan daireye giren polisler, eşine şiddet uygulayan 40 yaşındaki M.H.K'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Vücudunda darp izleri olan Kübra K. ve iki çocuğu polisler tarafından daireden çıkarıldı.

SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYOR

Kübra K, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, boğazını sıkarak öldürmeye kalkışması üzerine sağlık ekiplerini arayarak yardım istediğini söyledi.

KADIN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İlk müdahalesi olay yerine gelen ambulansta yapılan Kübra K, polis merkezine götürüldü.

Çiftin 16 yıllık evli olduğu ve 3 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.