Dolar
6.855
0.0321%
Euro
7.7005
-0.0402%
Altın
1775.45
0.0061%
Borsa
117185.8
0.2378%
G. Altın
391.567
0.0595%
Bitcoin
62431.77
-0.4714%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Kütahya'da şiddet gören kadını polis çilingirle kurtardı

    Bir kadının eşinden şiddet gördüğü ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kapı açılmayınca çilingirle içeri girip kadını kurtardı.
    • AA
    • 03.07.2020 - 12:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kütahya'da şiddet gören kadını polis çilingirle kurtardı #1

    Kütahya'da kadına şiddet ihbarı alan polis, baskına gittiği evde kilitli kapıyla karştı.

    Meydan Mahallesi Behdioğlu Sokak'ta yaşayan 35 yaşındaki Kübra K., sağlık ekiplerini arayarak kocasının kendisini öldürmeye çalıştığını ve şiddet gördüğünü bildirdi.

    Gelen ihbar üzerine harekete geçen il emniyet müdürlüğü ekipleri, apartman dairesine gitti.

    SES KESİLDİ, KAPI AÇILMADI

    İçeriden imdat ve çığlık seslerini duyan ekipler, kapının ziline basarak açılmasını bekledi. Bir süre sonra seslerin kesilmesi ve kapının açılmaması üzerine durum cumhuriyet savcısına bildirildi.

    Kütahya'da şiddet gören kadını polis çilingirle kurtardı #2

    SAVCILIKTAN İZİN ÇIKTI

    Alınan izinle çilingir yardımıyla kapısı açılan daireye giren polisler, eşine şiddet uygulayan 40 yaşındaki M.H.K'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

    Vücudunda darp izleri olan Kübra K. ve iki çocuğu polisler tarafından daireden çıkarıldı.

    Kütahya'da şiddet gören kadını polis çilingirle kurtardı #3

    SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYOR

    Kübra K, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, boğazını sıkarak öldürmeye kalkışması üzerine sağlık ekiplerini arayarak yardım istediğini söyledi.

    Kütahya'da şiddet gören kadını polis çilingirle kurtardı #4

    KADIN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    İlk müdahalesi olay yerine gelen ambulansta yapılan Kübra K, polis merkezine götürüldü.

    Kütahya'da şiddet gören kadını polis çilingirle kurtardı #5

    Çiftin 16 yıllık evli olduğu ve 3 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

    Görüş Bildir