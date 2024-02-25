Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü

İHA
Kütahya'nın Haydarlar köyünde Ali B. (47) ile Süleyman Uymaz (56) arasında cami önünde tartışma çıktı.
Tüfekle ağır yaralandı
Tartışmanın büyüdüğü olayda Ali B., Süleyman Uymaz’ı tüfekle ateş ederek yaraladı.
Ağır yaralanan Uymaz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Uymaz, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ali B’nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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