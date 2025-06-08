Kütahya’da zincirleme trafik kazası; 2’si ağır 6 yaralı

İHA

Gece saat 03.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu tren garı mevkiinde Sultan Feyza Acun idaresindeki 43 AHD 571 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen İsmail Efe Şaşer idaresindeki 10 VD 118, İlker Yanlızca idaresindeki 06 DVZ 706 plakalı araçlara arkadan çarptı.

KÜTAHYA’DA 6 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA: 2 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI, 6 YARALI

Çapmanın şiddetiyle araçlar savrularak önlerinde bekleyen Mustafa Aker yönetimindeki 43 ACR 780, Ender Soybudak yönetimindeki 64 NE 303, Ahmet Özkardeşler yönetimindeki 43 EE 484 plakalı araçlara çarptı.

6 araçlı zincirleme kazada 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışarak ağır yaralanan 10 VD 118 plakalı otomobil sürücüsü İsmail Efe Şaşer ve Efe Sakarya'yı araçtan çıkardı.

Diğer yaralılar İlker Yanlızca, Sultan Feyza Acun, Alihan Erçetin ve Duygu Yanlızca da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.