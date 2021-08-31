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    Kütahya'daki depremin şiddeti, Afyonkarahisar'da bir marketin güvenlik kamerasında

    Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen ve Afyonkarahisar'da hissedilen 5 şiddetindeki deprem anı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 17:30
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    Kütahya'daki depremin şiddeti, Afyonkarahisar'da bir marketin güvenlik kamerasında

    Deprem, Afyonkarahisar kent merkezi ile birlikte Şuhut ilçesinde de hissedildi.

    Deprem anında sarsıntının şiddeti ile ilçedeki bir marketteki raflardan ürünlerin devrilip, yere düştüğü anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

    SARSINTIDA RAFLARDAKİ ÜRÜNLERDE YERE DÜŞTÜ

    Görüntülerde şampuanlar başta olmak üzere raflardaki çeşitli ürünlerin yere düştüğü görülüyor.

    MARKET ÇALIŞANI DONDU KALDI

    Şuhut'taki bir başka marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise yağlarla dolu olan rafların sallandığı ve bir iş yeri çalışanının ise adeta şoka girerek sarsıntı bitene kadar ayakta olmasına rağmen hareket etmeden beklediği dikkatlerden kaçmadı. Sarsıntı anında market çalışanın adeta donakaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    Öte yandan, market çalışanı İsmail Sarıtaş ise deprem anında korktuklarını ve raflardaki bir çok ürünün devrildiğini ifade etti.

    Kütahya'daki depremin şiddeti, Afyonkarahisar'da bir marketin güvenlik kamerasında VİDEO

    Kütahya daki depremin şiddeti, Afyonkarahisar da bir marketin güvenlik kamerasında #1

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