İHA

Çanakkale'de havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bozcaada Belediyesi'nin yaptığı denetimler sonucu evraklarındaki eksiklik sebebiyle faaliyet yapması mümkün olmayan, ada merkezi ve dışında bulunan 36 konaklama yerinin faaliyetleri durduruldu.

Çanakkale Vali Yardımcısı Abdülkadir Duran, Bozcaada Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Durmuş ve kurum yetkilileri mühürlenen yerleri kontrol etti. Mühürlenen tesisler arasında ada ölçeğinde oldukça büyük olan 30 ila 40 odalı büyük işletmeler de bulunuyor.

"ADA MERKEZİ VE ADA DIŞI DAHİL OLMAK ÜZERE 36 İŞLETME MÜHÜRLENDİ"

Konuya ilişkin Bozcaada Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: