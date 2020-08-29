Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, eylem hazırlığındaki teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- AA
- 29.08.2020 - 16:50
Terörle mücadele, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kararlılıkla sürdürülüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE OPERASYON
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."