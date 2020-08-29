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    Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, eylem hazırlığındaki teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 29.08.2020 - 16:50
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    Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Terörle mücadele, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kararlılıkla sürdürülüyor.

    Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist tespit edildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE OPERASYON

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

    Kuzey Irak ta 5 terörist etkisiz hale getirildi #1

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