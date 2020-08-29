Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, eylem hazırlığındaki teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terörle mücadele, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kararlılıkla sürdürülüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE OPERASYON

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."