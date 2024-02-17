Kuzey Irak’ta şehit olan askerin haberi, Erzincan'daki ailesine ulaştı Erzincan’da ikamet eden Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, Kuzey Irak’ta şehit düştü.

İHA

Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de devam ederken, bugün maalesef bir acı haber verildi.

1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 6 terörist ise öldürüldü.



Teröristleri açtığı ilk ateşte yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Erzincan'daki ailesine şehadet haberi verildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada,şu ifadelere yer verdi:

Bugün, yüreğimizi derinden sarsan bir kayıp ile karşı karşıyayız. Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, 17 Şubat 2024’te Kuzey Irak’ta, vatanımızın huzur ve güvenliğini korumak için çıktığı mücadelede, kahramanca mücadele ederken şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz. Makamı âli, mekanı cennet olsun. Kahramanımızın aziz hatırası, kalplerimizde ve tarih sayfalarımızda daima yaşayacaktır.

Öte yandan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ın aslen Bayburtlu olduğu Erzincan’da ikamet ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)