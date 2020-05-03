Lahmacun yaptırmaya çıkan gence para cezası

Kahramanmaraş'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, 'lahmacun alma' gerekçesiyle dışarı çıkan ehliyetsiz gence 4 bin 93 lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta Atatürk Bulvarı üzerinde, 06 GDH 12 plakalı otomobiliyle giden T.K., polis tarafından durduruldu.

Ekipler yaptıkları incelemede, T.K.'nın ehliyeti olmadığını, otomobilinde abartı egzoz olduğunu ve sigortasının da bulunmadığını tespit etti.

'LAHMACUN YAPTIRACAKTIM' DEDİ CEZADAN KURTULAMADI

Lahmacun yaptırmak için dışarı çıktığını söyleyen T.K.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, abartı egzozdan 1228 lira trafik cezası, sokağa çıkma yasağını ihlalden de Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası olmak üzere toplam 4 bin 93 lira para cezası yazıldı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polislerin idari işlemleri yapmasının ardından araç, sigortası olmadığı için trafikten de men edilerek otoparka çekildi. Ruhsat sahibine de aracın sigortasını yaptırmadığı için 132 lira trafik cezası yazılacağı öğrenildi.