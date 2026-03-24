LGS başvuruları başladı: İşte 2026 sınav tarihi

Ortaokul son sınıf öğrencileri için önemli bir dönüm noktası olan LGS öncesinde süreç resmen şekillendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasıyla birlikte 2026 yılına ait sınav takvimi, başvuru tarihleri ve sınav günü uygulamaları netleşti.

Sınava hazırlanan öğrenciler ve veliler ise bu kritik sürece dair tüm ayrıntıları yakından takip ediyor.

Peki, LGS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır? 2026 LGS ne zaman yapılacak?

2026 LGS BAŞVURU TARİHLERİ

Merkezi sınav, 14 Haziran 2026 tarihinde yapılacak. LGS’ye katılmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci bugünden itibaren başladı. Adaylar, başvurularını e-Okul sistemi üzerinden 10 Nisan’a kadar tamamlayabilecek.

Başvuru işlemlerinin tamamen elektronik ortamda yapılması sayesinde öğrenciler herhangi bir kuruma gitmeden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınava katılacak öğrencilerin sınav yerlerini gösteren giriş belgelerinin 3 Haziran 2026 tarihinde e-Okul üzerinden erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sınav günü hangi okulda sınava gireceklerini bu belge sayesinde öğrenebilecek.

İKİ OTURUM HALİNDE YAPILACAK

LGS, her yıl olduğu gibi bu yıl da iki oturum şeklinde uygulanacak.

Saat 09.30’da başlayacak sözel oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Saat 11.30’da başlayacak sayısal oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru yöneltilecek, öğrencilere 80 dakika süre tanınacak.