Yeni zamlar pompaya yansıdı: 24 Mart Salı zamlı benzin, motorin ve otogaz fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken, araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir zam haberi geldi.

Gece yarısı itibarıyla akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi.

Benzine 93 kuruş, motorine ise 6 TL 58 kuruş zam yapıldı. Motorin bazı bölgelerde 80 TL’yi aştı.

Peki, son zamların ardından akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Mart Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.01 TL

Motorin: 77.68 TL

LPG: 30.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.99 TL

Motorin: 78.82 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.26 TL

Motorin: 79.09 TL

LPG: 30.29 TL