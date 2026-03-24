Arnavutköy’de örnek davranış: Bulduğu parayı polise teslim etti

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaşanan olay, dürüstlüğün güzel bir örneği olarak kayıtlara geçti. Yolda yürürken bulduğu bir miktar paranın sahibini arayan engelli vatandaş, sonuç alamayınca parayı polis ekiplerine teslim etti.

YERDE BULDUĞU PARAYI SAHİBİNE ULAŞTIRMAK İSTEDİ

Arnavutköy Engelliler Derneği üyesi Erdal Dalkır, sabah saatlerinde işten çıktıktan sonra sokakta yürüdüğü sırada yerde bir deste 100 liralık banknot buldu. Paranın sahibini bulmak isteyen Dalkır, bir süre çevrede bekleyerek sahibinin ortaya çıkmasını umut etti.

CAMİ ANONSUNDAN SONUÇ ÇIKMADI

Bulduğu paranın sahibine ulaşabilmek için camiden anons yapılmasını isteyen Dalkır, buna rağmen herhangi bir duyuru yapılmadığını belirtti. Gün boyunca sahibinin çıkmasını bekleyen Dalkır, akşam saatlerinde Arnavutköy Engelliler Derneği’ne giderek durumu arkadaşlarıyla paylaştı.

POLİS EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Dernek üyelerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından sayımı yapılan para tutanak altına alınarak karakola götürüldü. Paranın gerçek sahibini tespit etmek için çalışma başlatıldı.

"İNŞALLAH SAHİBİ BULUNUR"

Bulduğu parayı teslim eden Erdal Dalkır, yaşadıklarını anlatarak paranın ihtiyaç sahibi birine ait olabileceğini düşündüğünü söyledi:

Sabah işten çıktıktan sonra yürürken yerde bir deste 100 lira buldum. Bir süre bekledim, camiden anons yapılmasını istedim ama yapılmadı. Akşam arkadaşlarımla konuşup parayı polise teslim etmeye karar verdik. İnşallah sahibi bulunur.