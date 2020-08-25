Libya'da rahatsızlanan bir asker şehit oldu

Libya'da rahatsızlanan bir asker şehit oldu

Trablus'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker, hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre;

"Trablus-Libya’da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR’DAN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’da şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı.

Akar mesajında, "Silah arkadaşımız 25 Ağustos 2020 tarihinde Trablus/Libya’da görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" dedi.