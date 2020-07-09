Libyalı 192 subay adayı Isparta'da eğitime başladı

En Son Haber

MSB, Libyalı 192 Kara Harp Okulu öğrencisinin eğitimlerinin başladığını duyurdu.

Milli Savunma Baklanlığı (MSB), Libya ile yapılan Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, harp okulu öğrencilerinin eğitimine başladı.

192 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALACAK

MSB'den yapılan açıklamaya göre, 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, eğitim için Isparta'ya geldi.

Sağlık kontrollerinden geçen öğrenciler, eğitimlerini Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda alacak.

MSB'den yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen 192 Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, sağlık kontrollerini müteakip 8 Temmuz’da Isparta’daki Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimlerine başladı." ifadeleri kullanıldı.