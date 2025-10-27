Lodos, yağmur, dolu, gök gürültüsü… Riskli iller açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji uzmanları, hafta başı için dikkat çeken bir uyarı yaptı.

Pazartesi günü sabah saatlerinde bahar havası yaşanacak olsa da, öğleden sonra tablo tamamen değişebilir.

Tahminlere göre, günün ilerleyen saatlerinde lodosun etkisini artırmasıyla birlikte dolu, sağanak yağmur, gök gürültüsü ve hatta yer yer su hortumu görülebilir.

Uzmanlar riskli olan bölgeleri tek tek sıraladı.

RİSKLİ BÖLGELER AÇIKLANDI

Hava Forum, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir uyarı paylaştı. Açıklamada, “Baroklinik bir soğuk cephe geliyor! Dolu riski de var. Kritik bir 36 saate giriyoruz. Lodos, karayel, sağanak yağmur, dolu, gök gürültüsü, şimşek, downburst, su hortumu ne ararsan var.” ifadelerine yer verdi.

Hava Forum’a göre etkilenecek iller şöyle:

- Edirne

- Kırklareli

- Tekirdağ

- Çanakkale

- Balıkesir

- İstanbul

- Bursa

- Kocaeli

- Sakarya

- Yalova

- Düzce

- Zonguldak

- İzmir

- Bilecik

- Kütahya