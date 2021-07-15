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    Lüleburgaz'da Nasreddin Hoca'lı eylem

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dere ıslahının yapılmasını isteyen şahıs, Nasreddin Hoca kıyafetleri giyip eşekle yürüyüş düzenleyip dereye maya çaldı.
    • AA
    • 15.07.2021 - 06:34
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 06:46
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    Lüleburgaz'da Nasreddin Hoca'lı eylem

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dere ıslahı gerçekleştirilmesini isteyen grup Kent Konseyi öncülüğünde Kongre Meydanı'nda toplandı.

    Taş köprüye yürüyen gruptan Erdoğan Anıl Tekin isimli şahıs, Nasreddin Hoca kıyafetleriyle gruba eşlik etti.

    Tekin, yürüyüş sonrası dereye maya çalıp konuşma yaptı.

    Lüleburgaz'da Nasreddin Hoca'lı eylem VİDEO

    DERENİN EN KISA SÜREDE ISLAH EDİLMESİNİ İSTİYORLAR

    Temsili Nasreddin Hoca'nın dereye maya çaldığı sırada "Tutar mı?" sorusuna gruptakiler "Ya tutarsa?" şeklinde cevap verdi.

    Tekin, grup adına yaptığı konuşmada, Lüleburgaz Deresi'nin en kısa sürede ıslah edilmesini beklediklerini söyledi.

    Lüleburgaz da Nasreddin Hoca lı eylem #1

    ''UMUDUMUZ TUTACAKTIR İNŞALLAH''

    Derenin geçtiği güzergahlarda çevresine pis koku yaydığını ifade eden Tekin, sağlık açısından da tehdit oluşturmaya başladığını kaydetti.

    Dere ıslahının yapılması için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini aktaran Tekin, "Geç kalınan dere ıslahı uzun yıllara dayanan bir sorun. Bizler de Kent Konseyi olarak burada mizahi bir yol denedik. Nasreddin Hoca'nın 'Ya tutarsa' hikayesinden yola çıkarak dere ıslahı için 'Ya tutarsa' diyoruz. Bir umut besliyoruz. Umudumuz tutacaktır inşallah." diye konuştu.

    Lüleburgaz da Nasreddin Hoca lı eylem #2

    Lüleburgaz da Nasreddin Hoca lı eylem #3

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    Lüleburgaz da Nasreddin Hoca lı eylem #6

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