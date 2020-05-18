Koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek, Malatya'da 14 gün boyunca yurtta karantinaya alınan 169 kişi evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında, Suudi Arabistan getirilerek Kayseri'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Battalgazi Yurdu'na yerleştirilen 233 kişinin karantina süresi sona erdi.

169 KİŞİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

İhtiyaçları kamu kurumları tarafından karşılanan 169 kişi, koronavirüs tedbirlerince bavullarıyla yurttan çıkarak, otobüslere bindirildi.

Memleketlerine gitmek üzere otobüsler ile yola çıkan vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Malatya'da 169 kişinin karantina süresi tamamlandı ViDEO