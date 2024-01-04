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Malatya'da 2 kişi yolda bulduğu kredi kartıyla alışveriş yaptı

Malatya'da 2 kişi yolda bulduğu kredi kartıyla alışveriş yaptı Malatya'da bir kişinin düşürdüğü kredi kartını bularak alışveriş yaptıkları belirlenen 2 zanlı, izlenen 90 saatlik kamera görüntüsü sonrasında yakalandı.