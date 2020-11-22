Malatya'da anne ve oğlu birer saat arayla hayatını kaybetti

Malatya'da anne ve oğlu birer saat arayla hayatını kaybetti

Düğünde oynarken, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oğlunun üzüntüsüne dayanamayan anne de 1 saat sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Malatya’da Darende'ye bağlı Yenice Mahallesi'nde yakınlarının düğününe katılan Mustafa Gürbüz (56), oynadığı sırada bir anda rahatsızlanarak, yere yığıldı.

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürbüz'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

ANNE 1 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Mustafa Gürbüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Oğlunun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan 78 yaşındaki Nezik Gürbüz de 1 saat sonra fenalaştı.

Hastaneye kaldırılan ve oğlu gibi kalp krizi geçirdiği belirlenen Nezik Gürbüz de kurtarılamadı.