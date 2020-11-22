Malatya'da anne ve oğlu birer saat arayla hayatını kaybetti
Düğünde oynarken, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oğlunun üzüntüsüne dayanamayan anne de 1 saat sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
- DHA
- 22.11.2020 - 13:59
Malatya’da Darende'ye bağlı Yenice Mahallesi'nde yakınlarının düğününe katılan Mustafa Gürbüz (56), oynadığı sırada bir anda rahatsızlanarak, yere yığıldı.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürbüz'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi.
ANNE 1 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Mustafa Gürbüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Oğlunun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan 78 yaşındaki Nezik Gürbüz de 1 saat sonra fenalaştı.
Hastaneye kaldırılan ve oğlu gibi kalp krizi geçirdiği belirlenen Nezik Gürbüz de kurtarılamadı.