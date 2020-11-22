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    Malatya'da anne ve oğlu birer saat arayla hayatını kaybetti

    Düğünde oynarken, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oğlunun üzüntüsüne dayanamayan anne de 1 saat sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 13:59
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    Malatya'da anne ve oğlu birer saat arayla hayatını kaybetti

    Malatya’da Darende'ye bağlı Yenice Mahallesi'nde yakınlarının düğününe katılan Mustafa Gürbüz (56), oynadığı sırada bir anda rahatsızlanarak, yere yığıldı.

    Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürbüz'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

    ANNE 1 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

    Mustafa Gürbüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Oğlunun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan 78 yaşındaki Nezik Gürbüz de 1 saat sonra fenalaştı.

    Hastaneye kaldırılan ve oğlu gibi kalp krizi geçirdiği belirlenen Nezik Gürbüz de kurtarılamadı.

    Malatya da anne ve oğlu birer saat arayla hayatını kaybetti #1

    Malatya da anne ve oğlu birer saat arayla hayatını kaybetti #2

    Malatya da anne ve oğlu birer saat arayla hayatını kaybetti #3

    Malatya da anne ve oğlu birer saat arayla hayatını kaybetti #4

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