Sakarya'da 6 yıl önce boşaltılan villa yan yattı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2020 yılında meydana gelen kıyı erozyonunun etkileri devam ediyor..

İlçeye bağlı Küçük Karasu Mahallesi sahil hattı üzerinde risk oluşturduğu gerekçesiyle 9 villada oturanlar tahliye edilmişti.

VİLLA YAN YATTI

6 yıldır kimsenin yaşamadığı villalardan biri bugün yan tarafına eğrildi.

Tehlikeye neden olan villalarla ilgili yıkım işlemlerine başlanacağı öğrenildi..