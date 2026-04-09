Sakarya'da 6 yıl önce boşaltılan villa yan yattı

Karasu ilçesi sahilinde kıyı erozyonu nedeniyle 2020 yılında tahliye edilen 9 villadan birinin yan yattığı görüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2020 yılında meydana gelen kıyı erozyonunun etkileri devam ediyor..

İlçeye bağlı Küçük Karasu Mahallesi sahil hattı üzerinde risk oluşturduğu gerekçesiyle 9 villada oturanlar tahliye edilmişti. 

VİLLA YAN YATTI

6 yıldır kimsenin yaşamadığı villalardan biri bugün yan tarafına eğrildi.

Tehlikeye neden olan villalarla ilgili yıkım işlemlerine başlanacağı öğrenildi..

