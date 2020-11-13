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    Malatya'da çevre doğa ve hayvan polisleri görev başında

    İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri; çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için görevde.
    • İHA
    • 13.11.2020 - 01:29
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 08:53
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    Malatya'da çevre doğa ve hayvan polisleri görev başında

    Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, aldıkları eğitimin ardından çalışmalarına başladı.

    DOĞAYA, ÇEVREYE VE HAYVANLARA KARŞI SUÇ İŞLEYENLER ENGELLENECEK

    Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği; çevreye, doğaya karşı işlenen suçların yanı sıra hayvanlara karşı kasıtlı olarak kötü davranma, acımasız ve zalimce işlem yapma, dövme, eziyet etme, aç ve susuz bırakma, aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakma, fiziksel ve psikolojik acı çektirme, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlama vb. olayların önlenmesine yönelik çalışma yapacak.

    Görev alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen talep, ihbar ve şikayetlerinde değerlendirileceği birimde alınan önlemlere rağmen çevre, doğa ve hayvanlara yönelik suç işlenmesi halinde gerekli adli ve idari işlemler yapılacak.

    Malatya da çevre doğa ve hayvan polisleri görev başında #1

    Malatya da çevre doğa ve hayvan polisleri görev başında #2

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