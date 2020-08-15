Battalgazi ilçesine, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina, yıkım çalışmaları esnasında çöktü.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde bulunan ve 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde ağır hasar gören 6 katlı bir binanın yıkımı için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.

Malatya'da depremde hasar alan binanın çökme anı VİDEO



HASARLI BİNA MÜDAHALESİZ ÇÖKTÜ

Yıkım kapsamında çevrede bulunan binalar tedbir amaçlı boşaltılırken, etrafı bariyerlerle çevrilen bina beklenmedik bir anda büyük bir gürültü ile çöktü.

Meydana gelen çökme öncesinde, caddedenin trafiğe henüz kapatılmamış ve yeterli önlemlerin alınmamış olmasına rağmen can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yaralı ve can kaybı olmayan olayda çevre esnafı ve vatandaşlar büyük panik yaşarken, çöken binanın yanındaki apartmanda hasar oluştu.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Çökme anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, caddeden geçen araçların aniden yıkılan binadan çıkan tozlarla gözden kaybolduğu görülürken, kayıt almaya çalışan vatandaşlar da olay yerinden uzaklaşmaya çalışıyor.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığı bölgede, çökmeden sonra yol trafiğe kapatılırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.