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    Malatya'da depremde hasar alan binanın çökme anı

    Battalgazi ilçesine, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina, yıkım çalışmaları esnasında çöktü.
    • İHA
    • 15.08.2020 - 17:05
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    Malatya'da depremde hasar alan binanın çökme anı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde bulunan ve 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde ağır hasar gören 6 katlı bir binanın yıkımı için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.

    Malatya'da depremde hasar alan binanın çökme anı VİDEO

    HASARLI BİNA MÜDAHALESİZ ÇÖKTÜ

    Yıkım kapsamında çevrede bulunan binalar tedbir amaçlı boşaltılırken, etrafı bariyerlerle çevrilen bina beklenmedik bir anda büyük bir gürültü ile çöktü.

    Meydana gelen çökme öncesinde, caddedenin trafiğe henüz kapatılmamış ve yeterli önlemlerin alınmamış olmasına rağmen can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

    Yaralı ve can kaybı olmayan olayda çevre esnafı ve vatandaşlar büyük panik yaşarken, çöken binanın yanındaki apartmanda hasar oluştu.

    Malatya da depremde hasar alan binanın çökme anı #1

    O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

    Çökme anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, caddeden geçen araçların aniden yıkılan binadan çıkan tozlarla gözden kaybolduğu görülürken, kayıt almaya çalışan vatandaşlar da olay yerinden uzaklaşmaya çalışıyor.

    Malatya da depremde hasar alan binanın çökme anı #2

    YOL TRAFİĞE KAPATILDI

    Güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığı bölgede, çökmeden sonra yol trafiğe kapatılırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

    Malatya da depremde hasar alan binanın çökme anı #3

    Malatya da depremde hasar alan binanın çökme anı #4

    Malatya da depremde hasar alan binanın çökme anı #5

    Malatya da depremde hasar alan binanın çökme anı #6

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