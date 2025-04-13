Malatya'da hastane acil servisinde silahlı kavga: 3 yaralı

İHA

Malatya'da gece saat 01.30 sıralarında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, akşam saatlerinde kent merkezinde çıkan tartışma sonrası hastane otoparkında karşı karşıya gelen iki grup burada kavgaya tutuştu.

KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI

Acil serviste devam eden ve silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi açılan ateş ile, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.