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Malatya'da iki grup tüfek ve tabancalarla çatıştı

Malatya'da iki grup tüfek ve tabancalarla çatıştı

Nuriye Mahallesi'nde birbiriyle karşılaşan iki husumetli grup, tabanca ve tüfeklerle çatışmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, 5 kişi gözaltına aldı.