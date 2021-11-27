Malatya'da iki grup tüfek ve tabancalarla çatıştı
Nuriye Mahallesi'nde birbiriyle karşılaşan iki husumetli grup, tabanca ve tüfeklerle çatışmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, 5 kişi gözaltına aldı.
- İHA
- 27.11.2021 - 05:15
Malatya'nın Nuriye Mahallesi'ndeki kavga etrafa dehşet saçtı.
Aralarında husumet olan iki grup, İnci Sokak'taki bir otoparkta karşılaşınca tartışmaya başladı.
TÜFEKLERLE ATEŞ ETTİLER
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, tüfek ve tabancalar kullanıldı.
Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşun ve saçmalar, çevredeki bazı ev ve araçlara zarar verdi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Silah seslerini duyan çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan 5 kişiyi bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.