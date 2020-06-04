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    Malatya'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü 2 yaralı

    Malatya’da sürücüsünün hâkimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçarken, kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 04.06.2020 - 06:45
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    Malatya'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü 2 yaralı

    Kazada bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 2 kişi ise yaralandı.
    Kaza, akşam saatlerinde Kuluncak İlçesi Karıncalık mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada araçta bulunan Mustafa Aslan olay yerinde yaşamını yitirirken, Erkan Türkmen ve Tarık Durgun ise yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarırken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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