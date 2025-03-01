Malatya'da refüje çarpan otomobil devrilip ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Malatya'da gece saat 01.30 sıralarında Malatya- Elazığ Karayolu İstasyon kavşağı mevkiinde, Elazığ istikametine seyir halinde olan Talha Taş (22) idaresindeki 44 HL 067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın şiddeti ile savrulan araç devrilip ters dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, İ.Ç. ise yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada, sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hayatını kaybeden Talha Taş'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.