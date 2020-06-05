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    Malatya’da su faturalarının yüksek olması tepki topluyor

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayından itibaren sayaç okunmadan yazılan fatura tutarları, bu ayda 2 katı fazla gelince, Malatyalılar isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2020 - 14:08
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    Malatya’da su faturalarının yüksek olması tepki topluyor

    Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinden itibaren alınan tedbirlerle faturaların sayaç üzerinden okunmaması kararlaştırılmıştı.

    Bu kapsamda ortalama faturalar hanelere dağıtıldı, fiyatlar beklenenin üzerinde oldu.

    2 ya da 3 katı fatura ücreti ödeyenler, adeta çileden çıktı. Malatya’da da su faturaları son iki ayda bu şekilde gelmeye başladı.

    HAZİRAN AYI  FATURA ÇILDIRTTI

    Evde kalınan dönemde 2 aylık fatura tutarı ödeyenler, haziran dönemi bedelini görünce haklı olarak isyan etti.

    Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MASKİ’den gönderilen faturaları görenler, şikayetlerini iletmeye başladı.

    Belediyeden konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmezken, mart ayından bu yana faturaların sayaç okunmadan yazıldığı, yüksek bedelli olmasının sebebinin de bu olduğu aktarıldı.

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