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- Malatya’da su faturalarının yüksek olması tepki topluyor
Malatya’da su faturalarının yüksek olması tepki topluyor
- Haber Merkezi
- 05.06.2020 - 14:08
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinden itibaren alınan tedbirlerle faturaların sayaç üzerinden okunmaması kararlaştırılmıştı.
Bu kapsamda ortalama faturalar hanelere dağıtıldı, fiyatlar beklenenin üzerinde oldu.
2 ya da 3 katı fatura ücreti ödeyenler, adeta çileden çıktı. Malatya’da da su faturaları son iki ayda bu şekilde gelmeye başladı.
HAZİRAN AYI FATURA ÇILDIRTTI
Evde kalınan dönemde 2 aylık fatura tutarı ödeyenler, haziran dönemi bedelini görünce haklı olarak isyan etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MASKİ’den gönderilen faturaları görenler, şikayetlerini iletmeye başladı.
Belediyeden konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmezken, mart ayından bu yana faturaların sayaç okunmadan yazıldığı, yüksek bedelli olmasının sebebinin de bu olduğu aktarıldı.