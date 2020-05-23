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    Malatya'da uyuşturucu operasyonu

    Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 02:47
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    Malatya'da uyuşturucu operasyonu

     

    Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis, takibe aldığı adı açıklanmayan şüphelilerin aracını uygulama noktasında durdurup, arama yaptı.

    Otomobilin yedek lastiğinin içine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulanmaları için emniyete götürdü.

    Otomobilin yedek lastiğinde 2 kilo 'esrar' ele geçirildi: 3 gözaltı -1

    Otomobilin yedek lastiğinde 2 kilo 'esrar' ele geçirildi: 3 gözaltı -2

    Otomobilin yedek lastiğinde 2 kilo 'esrar' ele geçirildi: 3 gözaltı -3

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