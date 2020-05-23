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Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi.
- DHA
- 23.05.2020 - 02:47
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, takibe aldığı adı açıklanmayan şüphelilerin aracını uygulama noktasında durdurup, arama yaptı.
Otomobilin yedek lastiğinin içine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulanmaları için emniyete götürdü.