DHA
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerin eş zamanlı baskınlarında 15 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4 kilo 751 gram metamfetamin, 67 gram kannabinoid, 35 sentetik hap, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
14 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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