İHA

Malatya, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan önemli bir merkez olarak, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaşanan zirai don nedeniyle büyük bir ekonomik darbe aldı. Kayısı, kentin ekonomisinin belkemiği olduğu için bu felaket, bölgeyi derinden sarstı.

"MALATYA GENELİNDE DURUM ÇOK İÇ KARARTICI"

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Malatya'nın genelinde yaşanan zararın boyutlarına dikkat çekerek, "Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından meydana gelen zirai don nedeniyle kayısı bahçelerinde yaptığımız incelemelerde gördüğümüz manzara gerçekten yıkıcı. Yıllık 500 milyon dolar gelir sağladığımız kayısı ürününün büyük bir kısmını kaybettik" dedi.

"TÜM MALATYA ETKİLENDİ"

Özcan, yaşanan durumu doğal bir afet olarak nitelendirerek, "Kayısı ağaçlarının da don nedeniyle ciddi şekilde zarar gördüğünü üzülerek görüyoruz. Bu sadece yerel bir sorun değil, tüm Malatya’yı etkileyen büyük bir kriz. Arpa ve buğday gibi bazı tarım ürünleri hariç diğer tüm ürünlerde benzer bir felaket yaşanıyor. Bu konuda yapılabilecekleri değerlendirecek ve zarar gören üreticilerimize nasıl destek olabileceğimizi belirlemek için Vali Bey'in başkanlığında bir toplantı düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.