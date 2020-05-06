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Maldivler'den uçakla getirilen 209 kişi, Ankara'dan otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri yurtlara yerleştirilmek üzere Kırşehir'e gönderildi.

Koronavirüs nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor.

Maldivler'de bulunan 209 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uçakla Ankara'ya getirildi.

209 KİŞİ KIRŞEHİR'E GÖNDERİLDİ

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısısını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden aprona indirildi.

Maldivler'den 209 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi ViDEO

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından sırayla otobüslere bindirilen yolcular, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) koordinasyonunda, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Kırşehir'e gönderildi.