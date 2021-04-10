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    Manisa'da 297 litre kaçak içki ele geçirildi

    Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta 297 litre kaçak içki ele geçirildi. 1 kişiye adli işlem yapıldı.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 05:19
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    Manisa'da 297 litre kaçak içki ele geçirildi

    Manisa'da Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uygulama yaptıkları sırada, Beşeylül Mahallesi’nde bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

    297 LİTRE KAÇAK İÇKİ BULUNDU

    Ekipler, yaptıkları aramada 297 litre kaçak içki ile 687 adet içki yapımında kullanılan çeşitli ebatlarda aroma ele geçirdi.

    İmha edilmek üzere kaçak malzemelere el koyulurken, kamyonet sürücüsü M A.S.'ye (31) adli işlem yapıldığı öğrenildi.

    Manisa da 297 litre kaçak içki ele geçirildi #1

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