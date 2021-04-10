Manisa'da 297 litre kaçak içki ele geçirildi
Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta 297 litre kaçak içki ele geçirildi. 1 kişiye adli işlem yapıldı.
- DHA
- 10.04.2021 - 05:19
Manisa'da Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uygulama yaptıkları sırada, Beşeylül Mahallesi’nde bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.
297 LİTRE KAÇAK İÇKİ BULUNDU
Ekipler, yaptıkları aramada 297 litre kaçak içki ile 687 adet içki yapımında kullanılan çeşitli ebatlarda aroma ele geçirdi.
İmha edilmek üzere kaçak malzemelere el koyulurken, kamyonet sürücüsü M A.S.'ye (31) adli işlem yapıldığı öğrenildi.