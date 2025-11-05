Manisa’da abartı egzoza ceza yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 30 Ekim-3 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan "Abartı Egzoz Denetimi" kapsamında 2037 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

ABARTI EGZOZ VE YÜKSEK SES DENETİMİNDE 50 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde kusurlu görülen 309 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 468 bin 226 lira idari para cezası uygulandı.

42 ekip ve 69 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 27 araca abartı egzoz, 33 araca yüksek ses, 259 araca ise diğer kanun maddelerinden işlem yapıldı.

Ayrıca 50 araç trafikten men edildi.