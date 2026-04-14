Manisa'da aracın altında kalan motosikletli genç kız can verdi

Manisa'da karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Salihli ilçesi Atatürk Caddesi'nde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Sude Gelen idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen E.C.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde aracın altında kalan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
FECİ KAZA KAMERADA
Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Gelen'in cenazesi hastane morguna gönderildi.
Hafif ticari araç sürücüsü E.C. ise gözaltına alındı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
