Alaşehir ilçesinde ısınmak için yaktığı ateşin yanında tiner dolu bidona oturan mezarlık görevlisi, bir anda alevler içerisinde kaldı.

Alaşehir Asri Mezarlığı'nda görevli Osman Öz, bugün saat 12.00 sıralarında, arkadaşları ile ısınmak için odun toplayıp, varil içinde ateş yaktı.

TİNER DOLU BİDON PARLAYIP ALEV ALDI

Öz, ardından ateşin yanına getirdiği içi yarısına kadar tiner dolu 5 litrelik plastik bidonunun üzerine oturup, ısınmaya başladı. Bir süre sonra tiner dolu bidon, ısının etkisiyle parlayıp, alev aldı.

Manisa'da ateşin yanına tiner dolu bidonla oturunca alev içinde kaldı VİDEO

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AĞIR YARALANDI, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Alevlerin arasında kalıp, kıyafetleri tutuşan, bir çocuk babası Osman Öz, arkadaşları tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Ağır yaralanan Öz, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öz, buradaki ilk müdahalenin ardından yanık ünitesi bulunan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Öz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.















