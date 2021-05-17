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    Manisa'da duvar kenarındaki otlar sayesinde hayatı kurtuldu

    Afşar Barajına gezintiye çıkan iki arkadaştan biri baraj suyuna düştü. Arkadaşını kurtarmak isteyen iki arkadaştan biri, baraj kenarındaki otlar sayesinde hayata tutundu.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 01:47
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 03:23
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    Manisa'da duvar kenarındaki otlar sayesinde hayatı kurtuldu

    Manisa'da 16 yaşındaki Mehmet Çömlekçi ile arkadaşı Hüseyin Yılmaz, Afşar Barajı kenarına gezintiye gitti. Çömlekçi ve Yılmaz, baraj kenarındaki beton duvarının kenarında oturmak için aşağı indi.

    ARKADAŞI BARAJ SULARINA DÜŞTÜ

    Baraj duvarından havuza doğru yürüyen Çömlekçi birden dengesini kaybederek baraj sularına düştü.

    Manisa'da duvar kenarındaki otlar sayesinde hayatı kurtuldu VİDEO

    Manisa da duvar kenarındaki otlar sayesinde hayatı kurtuldu #1

    DÜŞMEMEK İÇİN OTLARA TUTUNDU

    Arkadaşını kurtarmak isteyen Hüseyin Yılmaz ise suya düşerken kenarda bulunan otlara tutundu.

    Eğimli duvarda uzun süre kurtarılmayı bekleyen Yılmaz için haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

    Kurtarılmayı beklediği sırada susayan Yılmaz için halat yardımıysa su uzatıldı.

    Manisa da duvar kenarındaki otlar sayesinde hayatı kurtuldu #2

    BARAJA DÜŞEN GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Otlara tutunarak hayatta kalan Yılmaz, botla yanına gelen kurtarma ekipleri tarafından alınarak karaya götürüldü.

    Öte yandan baraj sularında kaybolan Mehmet Çömlekçi’nin arama çalışmaları sonrası cansız bedenine ulaşıldı.

    Manisa da duvar kenarındaki otlar sayesinde hayatı kurtuldu #3

    Manisa da duvar kenarındaki otlar sayesinde hayatı kurtuldu #4

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