Manisa'da duvar kenarındaki otlar sayesinde hayatı kurtuldu
- İHA
- 17.05.2021 - 01:47
- Güncelleme : 17.05.2021 - 03:23
Manisa'da 16 yaşındaki Mehmet Çömlekçi ile arkadaşı Hüseyin Yılmaz, Afşar Barajı kenarına gezintiye gitti. Çömlekçi ve Yılmaz, baraj kenarındaki beton duvarının kenarında oturmak için aşağı indi.
ARKADAŞI BARAJ SULARINA DÜŞTÜ
Baraj duvarından havuza doğru yürüyen Çömlekçi birden dengesini kaybederek baraj sularına düştü.
Manisa'da duvar kenarındaki otlar sayesinde hayatı kurtuldu VİDEO
DÜŞMEMEK İÇİN OTLARA TUTUNDU
Arkadaşını kurtarmak isteyen Hüseyin Yılmaz ise suya düşerken kenarda bulunan otlara tutundu.
Eğimli duvarda uzun süre kurtarılmayı bekleyen Yılmaz için haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Kurtarılmayı beklediği sırada susayan Yılmaz için halat yardımıysa su uzatıldı.
BARAJA DÜŞEN GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Otlara tutunarak hayatta kalan Yılmaz, botla yanına gelen kurtarma ekipleri tarafından alınarak karaya götürüldü.
Öte yandan baraj sularında kaybolan Mehmet Çömlekçi’nin arama çalışmaları sonrası cansız bedenine ulaşıldı.