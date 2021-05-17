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Manisa'da duvar kenarındaki otlar sayesinde hayatı kurtuldu

Manisa'da duvar kenarındaki otlar sayesinde hayatı kurtuldu

Afşar Barajına gezintiye çıkan iki arkadaştan biri baraj suyuna düştü. Arkadaşını kurtarmak isteyen iki arkadaştan biri, baraj kenarındaki otlar sayesinde hayata tutundu.