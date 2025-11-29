Manisa'da evinin yandığını gören kadın baygınlık geçirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa'da gece saat 22.00 sıralarında Alaşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

EV SAHİBİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Y.T.'ye ait evden dumanların yükseldiğini fark eden komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın sırasında boş olan ev, itfaiye ekibi ve vatandaşların birlikte çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında kahvehanede olan Y.T. ile bir yakınına misafirliğe giden eşi Ü.T., komşularının haber vermesi üzerine evlerine geldi.

Ev sahibi Y.T., “Ben kahvedeydim, haber aldım koşarak geldim. Nasıl oldu, neden oldu bilemiyorum" dedi. Y.T.’nin eşi Ü.T. ise çalışmaları izlerken baygınlık geçirdi.

"İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI"

Alevlere ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinden Şener Şeker, “Çocuklar koşarak evde yangın var dediler. İş yerimdeki yangın söndürme tüpüyle diğer komşularla birlikte müdahale ettik. Dış kapıyı açamadık. Bu nedenle korkuluklardan yangın tüpü ve suyla müdahale ederek yangının büyümesini bir ölçüde engelledik. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.