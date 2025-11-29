Manisa'da gece saatlerinde yangın paniği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa'da Kula ilçesinde saat, 23.15 sıralarında Bey Mahallesi 34 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

İKİ YAPI ZARAR GÖRDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Hasan Hüseyin Selendi'ye ait tek katlı ikamette başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan akrabası Veli Selendi'nin evine de sıçradı.

Alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızlı şekilde ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını önledi ve yangın kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında ev sahibi Hasan Hüseyin Selendi (55) ve eşi Leyla Selendi (52) yaralandı. İlk müdahaleleri Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralılardan Hasan Hüseyin Selendi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla başka bir hastaneye sevk edildi.

Yangın sonrası iki yapı da ciddi hasar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.