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Manisa'da kaçak tütün satan iş yerlerine para cezası

Manisa'da kaçak tütün satan iş yerlerine para cezası

Jandarma ekiplerince kaçak tütün satışı yapan iki iş yerine 31 bin 896 lira para cezası kesilirken, kaçak 218 paket makaron sigara ve 14 kilo 210 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.