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- Manisa'da kaçak tütün satan iş yerlerine para cezası
Manisa'da kaçak tütün satan iş yerlerine para cezası
Jandarma ekiplerince kaçak tütün satışı yapan iki iş yerine 31 bin 896 lira para cezası kesilirken, kaçak 218 paket makaron sigara ve 14 kilo 210 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
- DHA
- 15.05.2020 - 08:39
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tütün satışı iş yerlerinde denetim yaptı.
KAÇAK MAKARON VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ
Denetimlerde C.G.'ye (48) ait iş yerinde kaçak 70 paket içerisinde bin 400 doldurulmuş makaron sigara ve 10 kilo 150 gram kıyılmış tütün, Ö.Ö.'ye (27) ait iş yerinde 218 paket içerisinde 4 bin 360 kaçak doldurulmuş makaron sigara ve 14 kilo 210 gram kıyılmış tütün bulundu.
Jandarma ekiplerince kıyılmış tütün, makaron sigara ile suç malzemelerine el konuldu.
31 BİN 896 LİRA PARA CEZASI
Şüphelilere 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan kişi başı 15 bin 948 lira olmak üzere, toplamda 31 bin 896 lira idari para cezası uygulandı.