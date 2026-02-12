Manisa'da kamyona yüklü iş makinesi lise öğrencisine çarptı

- Manisa'da yol kenarında yürüyen lise öğrencisine kamyon üzerindeki iş makinesi çarptı.
- Yaralanan öğrenci, hastanede tedavi altına alındı.
- Kamyon sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde D-300 kara yolu yan yolda seyir halinde olan H.T yönetimindeki kamyonun üzerinde bulunan iş makinesi yol kenarında elektrikli bisikletten inen lise öğrencisi Deniz U.'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan 14 yaşındaki lise öğrencisi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Deniz U.'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.