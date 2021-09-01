Manisa'da kanepenin altındaki çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde akrabasının evini kurşunlayıp evinde kanepenin altına gizlediği çukurda yakalan Gökhan Kılıç, bugün sevk edildiği Saruhanlı Adliyesi'nde tutuklandı.

Saruhanlı ilçesi kırsal Dilek Mahallesi'nde yaşayan Gökhan Kılıç, geçen 27 Temmuz'da husumetli olduğu akrabasının evini kurşun yağmuruna tuttu. Kılıç'ın tabancasından çıkan 2 şarjör mermiden biri evin balkonunda oturan 8 aylık hamile yengesi Meltem Artın'ın (31) sağ omuzuna isabet etti.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Artın hastaneye kaldırılırken, Kılıç hızla olay yerinden uzaklaşıp, gözden kayboldu. Dilek Mahallesi Jandarma Karakolu ekipleri, olayın ardından Kılıç'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ancak tüm çabalara rağmen Kılıç'ın izine ulaşılamadı.

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KANEPENİN ALTINA KAZDIĞI ÇUKURDA YAKALANDI

Dün, gelen bir ihbar üzerine jandarma harekete geçti. Kılıç'ın evine operasyon düzenlendi. Ancak Kılıç, evde bulunamadı. Durumdan şüphelenen jandarma, halı ve kanepelerin altına kadar evi didik didik aradı. Kılıç, saklandığı kanepenin altındaki çukurda, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalandı.

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TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Kılıç, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Saruhanlı Adliyesi'nde, 'ateşli silahla kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.





