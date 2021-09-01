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    Manisa'da kanepenin altındaki çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde akrabasının evini kurşunlayıp evinde kanepenin altına gizlediği çukurda yakalan Gökhan Kılıç, bugün sevk edildiği Saruhanlı Adliyesi'nde tutuklandı.
    • DHA
    • 01.09.2021 - 20:40
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 21:02
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    Manisa'da kanepenin altındaki çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı

    Saruhanlı ilçesi kırsal Dilek Mahallesi'nde yaşayan Gökhan Kılıç, geçen 27 Temmuz'da husumetli olduğu akrabasının evini kurşun yağmuruna tuttu. Kılıç'ın tabancasından çıkan 2 şarjör mermiden biri evin balkonunda oturan 8 aylık hamile yengesi Meltem Artın'ın (31) sağ omuzuna isabet etti.

    YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Artın hastaneye kaldırılırken, Kılıç hızla olay yerinden uzaklaşıp, gözden kayboldu. Dilek Mahallesi Jandarma Karakolu ekipleri, olayın ardından Kılıç'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ancak tüm çabalara rağmen Kılıç'ın izine ulaşılamadı.

    Manisa'da kanepenin altındaki çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı VİDEO

    KANEPENİN ALTINA KAZDIĞI ÇUKURDA YAKALANDI

    Dün, gelen bir ihbar üzerine jandarma harekete geçti. Kılıç'ın evine operasyon düzenlendi. Ancak Kılıç, evde bulunamadı. Durumdan şüphelenen jandarma, halı ve kanepelerin altına kadar evi didik didik aradı. Kılıç, saklandığı kanepenin altındaki çukurda, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalandı.

    Manisa'da salona kazdığı çukurun içinde yakalandı VİDEO ARŞİV

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan Kılıç, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Saruhanlı Adliyesi'nde, 'ateşli silahla kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

    Manisa da kanepenin altındaki çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı #1

    Manisa da kanepenin altındaki çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı #2

    Manisa da kanepenin altındaki çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı #3

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